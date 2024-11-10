Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости призвал избранного президента США Дональда Трампа признать российский статус полуострова и других вошедших в состав Российской Федерации регионов: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

По его мнению, это заложит хорошие основы для перезагрузки отношений между Россией и США.

«Администрации Трампа не стоит терять время и оглядываться на режим Зеленского, а признать демократический выбор людей жить в составе России», — сказал Шеремет.

Накануне советник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине нужно принять предлагаемое избранным президентом США «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий, в том числе Крыма. Ланза подчеркнул, что полуостров потерян для Украины. Он добавил, что администрация будущего президента Соединенных Штатов сосредоточится на достижении мира, а не на обеспечении Украине возможности для контрнаступления.

Позже в штабе Трампа заявили, что высказывания Ланзы не являются отражением позиции избранного президента США.

Ранее Илон Маск дал прогноз по окончанию российско-украинского конфликта.