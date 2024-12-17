Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью России

Крымские татары приняли обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, в котором призвали всемирную организацию признать российский статус Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращение было принято в ходе общекрымского съезда в Симферополе. В нем приняли участие 400 человек, в том числе 250 депутатов различных уровней, а также представители диаспор из других стран.

«Рано или поздно весь мир признает Крым российским, все это лишь вопрос времени. Крым — Россия, это аксиома. Верим, что где-то там, в кабинетах высоких международных чиновников, еще остались здравые умы, которые помнят из школьной программы, что аксиома — это положение, принимаемое без доказательств», — говорится в обращении.

В ноябре депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал избранного президента США Дональда Трампа признать российский статус полуострова и других вошедших в состав Российской Федерации регионов. По его мнению, это заложит хорошие основы для перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее выдвинутый Трампом на пост генпрокурора США признал невозможность вернуть Крым Украине.