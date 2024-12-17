В МИД РФ раскрыли авторов фейка о гибели Асада в авиакатастрофе

За фейком о гибели президента Сирии Башара Асада в результате авиакатастрофы стоят службы стран, которые заинтересованы в хаосе внутри страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Сто процентов за этим стояли соответствующие службы стран, заинтересованных в хаосе на территории Сирии для того, чтобы через эту новость решить какие-то свои точечные задачи. Если бы это был не фейк, а ошибка или какой-то момент журналистcкой оплошности, были бы опровержения», — сказала дипломат.

Об авиакатастрофе 8 декабря сообщало агентство Reuters. По данным авторов, первоначально самолет, предположительно, с Асадом, двигался в сторону прибрежного региона Сирии, но затем несколько минут летел в противоположном направлении, после чего исчез с радаров.

В этот же день в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул республику. Позже стало известно, что президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее в Госдуме предложили дать Асаду российское гражданство.