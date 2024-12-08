Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Сирии мог погибнуть в авиакатастрофе

Reuters: президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, его самолет, на котором он улетел из Дамаска, предположительно, мог быть сбит. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Два сирийских источника заявили, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе», — говорится в сообщении издания.

В материале обращается внимание на то, что до сих пор остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с радаров.

«Он исчез с радаров, возможно, транспондер был отключен, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», — приводит агентство слова одного из источников в Сирии.

Как отмечается, первоначально самолет, предположительно, с Асадом, двигался в сторону прибрежного региона Сирии, но затем несколько минут летел в противоположном направлении.

Утром 8 декабря сообщалось, что президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Ранее армия Сирии после падения Дамаска заявила, что продолжает борьбу с террористами.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами