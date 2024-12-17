Покинувший Украину депутат заявил о сигналах для скорого перемирия

Последние решения Германии и Венгрии по Украине являются сигналом для скорого мирного соглашения. Такое мнение высказал уехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет помогать Киеву в ущерб себе, поэтому не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и не будет отправлять туда своих военных.

Кроме того, Венгрия заблокировала выделение более €6 млрд из «Фонда мира» на оружие Украине.

«Эти и другие решения говорят о том, что сценарий скинуть финансирование и обеспечение Украины на плечи ЕС не получится. Это хороший сигнал для скорейшего мирного соглашения и плохой для любителей денег на крови», — считает Дмитрук.

16 декабря МИД Украины назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии «аморальными манипуляциями».

Ранее Трамп заявил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.