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В ЕС заблокировали выделение Киеву €6 млрд

Сийярто: Венгрия заблокировала выделение €6 млрд на оружие Украине

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Global Look Press

Венгрия на совете министров иностранных дел стран ЕС вновь заблокировала выделение свыше €6 млрд из так называемого «фонда мира» на вооружение для Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает РИА Новости.

Кроме того, Венгрия не поддержит отправку военных советников от стран ЕС на Украину, так как это может привести к эскалации конфликта, добавил Сийярто.

В Брюсселе 16 декабря состоялось последнее в этом году заседание совета министров иностранных дел ЕС.

12 декабря глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш заявил, что президент России Владимир Путин рассмотрел предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. По его словам, российский лидер не отклонил, но и не поддержал инициативу.

До этого Орбан сообщал, что Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие, но президент Украины Владимир Зеленский отказался.

Ранее Венгрия и ее соседи нашли способы оплаты за российский газ.

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