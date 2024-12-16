Шольц заявил, что Германия не будет помогать Украине в ущерб себе

Немецкие власти не будут помогать Украине в ущерб безопасности Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на заседании бундестага. Его цитирует ТАСС.

«Германия является страной, которая оказывает наибольшую поддержку Украине в Европе. <...> В то же время это означает, что мы не будем делать ничего, что поставит на кон нашу собственную безопасность», — сказал глава правительства ФРГ.

Он объяснил, что именно по этой причине Германия не поставляет Украине ракеты Taurus и иное дальнобойное оружие, с помощью которого можно бить вглубь РФ.

Шольц также подчеркнул, что ФРГ не станет отправлять солдат на поддержку Киеву, пока он является канцлером.

16 декабря бундестаг вынесет на рассмотрение вопрос о доверии кабмину Шольца. По данным западных средств массовой информации, канцлер желает проиграть, поскольку это позволит провести в Германии досрочные выборы.

В том случае, если действующему правительству и персонально Шольцу будет выражено доверие, то начнется процесс формирования коалиционного правительства. Однако этот вариант рассматривается как маловероятный.

Ранее Шольц подтвердил готовность переговорить с Путиным.