Сенатор Косачев прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ

Убийцы начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут наказаны. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он рассказал, что тесно взаимодействовал с генералом в рамках парламентского расследования деятельности биолабораторий США на Украине.

По его словам, Кириллов оказал комиссии Совфеда неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь, а также проявил в ходе работы порядочность, внимательность и стрессоустойчивость. Смерть Кириллова он назвал потрясением и невосполнимой потерей. Политик вспомнил, что подружился с погибшим и не терял его по завершении парламентского расследования деятельности биолабораторий США на Украине. По словам Косачева, Кириллов оказал комиссии неоценимую помощь, а также проявил порядочность, внимательность и стрессоустойчивость.

«Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — заключил Косачев.

Рано утром 17 декабря Telegram-канал SHOT сообщил о сильном взрыве на Рязанском проспекте неподалеку от кафе.

Позднее Telegram-канал Mash уточнил, что в результате взрыва погибли Кириллов и его помощник — они выходили из подъезда, в этот момент сдетонировало самодельное взрывное устройство.

СК возбудил уголовное дело по факту преступления.

Ранее была названа мощность СВУ, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве.