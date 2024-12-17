Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом признал успехи ВС России на Украине

Белый дом признал успехи ВС России на нескольких направлениях СВО

close
Depositphotos

США признают, что ВС РФ добились успеха в продвижении на Донбассе и уничтожении группировки ВСУ в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее», — подчеркнул он.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шевченко, расположенный под Красноармейском (украинское название — Покровск). В результате ситуация для войск РФ на этом направлении значительно улучшилась, отметил он.

Кроме того, сообщалось, что российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее города Курахово в ДНР, за который продолжаются бои.

Ранее в ВСУ признали преимущество России на Кураховском направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами