США признают, что ВС РФ добились успеха в продвижении на Донбассе и уничтожении группировки ВСУ в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее», — подчеркнул он.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шевченко, расположенный под Красноармейском (украинское название — Покровск). В результате ситуация для войск РФ на этом направлении значительно улучшилась, отметил он.

Кроме того, сообщалось, что российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее города Курахово в ДНР, за который продолжаются бои.

Ранее в ВСУ признали преимущество России на Кураховском направлении.