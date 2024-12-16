Глава ДНР заявил о значительном улучшении ситуации под Покровском для войск РФ

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Шевченко, расположенный под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«По нескольким направлениям продвигаются [российские] подразделения. Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова, поэтому после освобождения Шевченко, скажем, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась», — сказал глава республики.

Пушилин добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались контратаковать на Красноармейском направлении, однако у них это не получилось. По словам главы ДНР, украинские войска понесли большие потери.

О переходе Шевченко под контроль российских войск накануне сообщил лейтенант ВСУ с позывным «Алекс». По его словам, сейчас украинских подразделений в населенном пункте уже нет, однако часть села еще «в серой зоне».

Позже в силовых структурах заявили, что украинские военнослужащие начали покидать позиции в поселке. По их данным, населенный пункт представляет собой один из ключевых логистических хабов украинских войск.

Ранее российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР.