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Захарова объяснила, почему Киев отказался от «рождественского перемирия»

Захарова: Киев отказался от рождественского перемирия, поскольку он бесноватый

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Отказ Киева от «рождественского перемирия» можно объяснить тем, что он «бесноватый». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», — отметила она.

Накануне министерство иностранных дел Украины охарактеризовало предложение Венгрии о рождественском перемирии как «аморальные манипуляции». Ведомство призвало венгерские власти прекратить действия, касающиеся темы мира и Рождества Христова.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, находясь в присутствии коллег из стран Европейского Союза, отказался от предложения Венгрии о рождественском прекращении огня.

Также Сийярто отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. По словам дипломата, Орбан хотел предложить украинскому лидеру заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность рождественского перемирия.

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