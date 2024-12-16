В Кремле прокомментировали возможность рождественского перемирия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о готовности команды избранного президента США Дональда Трампа рассмотреть мирное предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В беседе с журналистами Песков напомнил, что в Киеве дипломатические усилия Орбана отвергли.

В ходе брифинга представителя Кремля спросили, есть ли надежда на рождественское перемирие.

«Команда Трампа, во-первых, не руководит Белым домом сейчас. В Белом доме сейчас сидит команда Байдена... Второе — вы знаете, что Путин разговаривал с Орбаном. Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии. Но вместе с тем эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно Зеленский», — отметил Песков.

11 декабря Орбан предложил осуществить крупный обмен пленными на Рождество в ходе телефонного разговора с президентом России. Также премьер Венгрии выступил с инициативой объявить о прекращении огня.

На следующий день глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш сообщил, что президент РФ Владимир Путин рассмотрел предложение Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. Он обратил внимание, что во время телефонного разговора с венгерским премьером президент РФ не отклонил такой вариант, но и не принял его.

15 декабря будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда избранного президента США готова рассмотреть мирный план Орбана по Украине.

Орбан отметил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.