Литва ввела персональные санкции против грузинских чиновников

Литва объявила о введении именных санкций в отношении грузинских чиновников. Список неугодных опубликовал в социальной сети X глава дипломатического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Попавших под ограничения грузинских граждан литовское дипломатическое ведомство обвинило в нарушении прав человека. В список попали основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и руководители силовых ведомств. Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в перечне нет.

Перед этим Ландсбергис сообщал, что Латвия, Литва и Эстония договорились о введении персональных санкций в отношении организаторов подавления «справедливых протестов» в Грузии. По его словам, в странах Прибалтики не ожидают «противников демократии и нарушителей прав человека».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее премьер Грузии выразил готовность к дискуссиям с «искренними» оппозиционерами.