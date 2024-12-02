Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Литва ввела персональные санкции против грузинских чиновников

В МИД Литвы объявили о введении именных санкций против грузинских чиновников

close
Global Look Press

Литва объявила о введении именных санкций в отношении грузинских чиновников. Список неугодных опубликовал в социальной сети X глава дипломатического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Попавших под ограничения грузинских граждан литовское дипломатическое ведомство обвинило в нарушении прав человека. В список попали основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури и руководители силовых ведомств. Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в перечне нет.

Перед этим Ландсбергис сообщал, что Латвия, Литва и Эстония договорились о введении персональных санкций в отношении организаторов подавления «справедливых протестов» в Грузии. По его словам, в странах Прибалтики не ожидают «противников демократии и нарушителей прав человека».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее премьер Грузии выразил готовность к дискуссиям с «искренними» оппозиционерами.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами