Российская Федерация готова следовать в нормализации отношений с Республикой Грузия настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, не Москва разорвала дипломатические отношения между странами это сделал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, «развязавший против Южной Осетии и России агрессивную войну в августе 2008 года».

Дипломат отметил, что Россия всегда была настроена на прагматичное развитие российско-грузинских отношений на базе взаимной выгоды и учета взаимных интересов.

Галузин добавил, что Москва не вмешивается во внутренние события в Грузии, даже если это выборы президента.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

При этом действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «никто никого не выбирал» и «ничего не произошло». Она выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

Ранее в Госдуме поставили Грузию в пример Украине.