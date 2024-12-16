Асад пообещал предоставить отчет о событиях в Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад пообещал предоставить подробный отчет о событиях в стране, «когда появится такая возможность». Об этом он написал в соцсетях.

Он также выразил надежду, что Сирия сможет снова стать свободной и независимой страной.

Сегодня, 16 декабря, Башар Асад впервые прокомментировал свое бегство из страны, заявив, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря.

Как отметил Асад, оставаться президентом в стране после захвата власти «террористами» невозможно и бессмысленно. По его словам, его эвакуации в Россию предшествовал крах армии и паралич государственных институтов.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Асад рассказал, как он узнал о падении Дамаска.