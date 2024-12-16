Асад впервые прокомментировал свое бегство из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад впервые прокомментировал свое бегство из страны, заявив, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря. Его слова приводятся в аккаунте канцелярии в соцсетях, передает РИА Новости.

Асад добавил, что сирийскую территорию он покинул вечером того же дня.

Экс-президент добавил, что в дни наступления оппозиции он не собирался уходить в отставку и просить другие страны об убежище. По его словам, о падении столицы он узнал в Хмеймиме, куда как раз приехал из Дамаска.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее FT написала, что Асад вывез в Россию две тонны долларов и евро.