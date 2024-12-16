Сын Боярского может стать главой комитета, который возглавлял Хинштейн

Сына актера Михаила Боярского Сергея предложили назначить главой комитета Госдумы по информационной политике вместо Александра Хинштейна. Соответствующий проект постановления внесен в базу Госдумы.

В настоящее время Боярский является заместителем председателя главы комитета. В Госдуме он работает с 2016 года.

«Избрать депутата государственной Думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, освободив его от должности первого заместителя председателя указанного комитета Государственной Думы», — говорится в проекте.

Документ зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

О том, что сын Боярского может занять пост Хинштейна в Госдуме стало известно 9 декабря. Такие рекомендации дал Совет Думы.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио губернатора Курской области.

Ранее Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна.