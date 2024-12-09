Сын Боярского может занять пост Хинштейна в Госдуме

Депутат Госдумы Сергей Боярский займет должность временно исполняющего обязанности главы комитета по информационной политике вместо Александра Хинштейна, который стал врио губернатора Курской области. Об этом сообщает mk.ru.

«Совет Думы решил рекомендовать Боярского только в качестве врио председателя комитета», — говорится в публикации.

При этом, по словам журналистов, неизвестно, будет ли его кандидатура согласована в дальнейшем на эту должность. Сергей Боярский, сын известного российского актера Михаила Боярского, занимает должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи с 5 октября 2016 года.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

11 декабря Государственная дума должна лишить полномочий Александра Хинштейна в связи с переходом на другую работу.

Ранее Михаил Боярский раскритиковал татуировки внучки.