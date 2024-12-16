Австрия хочет судиться с Германией из-за платы за транзит российского газа

Австрия готова подать иск против Германии из-за затягивания отмены пошлин на транзит российского газа для соседних с ФРГ стран. Об этом сообщила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, слова которой передает ТАСС.

По словам министра, сбор за хранение газа, взимаемый Германией, задерживает Австрию в вопросах отказа от российского топлива. «Я хочу быть готовой к любым последствиям: если отмена сбора продолжит откладываться, Австрия может подать иск в Европейский суд. Мы готовимся к этому», — заявила Гевесслер.

Берлин ввел пошлину на транзит газа по своей территории осенью 2022 года. Плату за транспортировку энергоресурса в соседние страны объясняли необходимостью обеспечения безопасности поставок и покрытия расходов на хранение. В свете возможного прекращения прокачки газа через Украину Вена, Братислава и Прага призвали к скорейшей отмене пошлины для «укрепления европейской энергобезопасности».

16 декабря сообщалось, что Украина не провела аукционы долгосрочного бронирования газотранспортной системы (ГТС) на границе с Россией.

В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не намерена продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу. Подобное решение означает, что Киев закрывает маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится в Курской области. Этот маршрут является единственным для транзита российского газа через Украину в Европу.

Ранее Венгрия и Болгария нашли способ платить за российский газ.