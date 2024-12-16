Украина не провела последний в 2024 году аукцион на транзит газа

Украина не провела аукционы долгосрочного бронирования газотранспортной системы (ГТС) на границе с Россией. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы RBM.

Согласно графику Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), о проведении последнего в 2024 году аукциона должны были объявить 9 декабря. Сами торги планировалось организовать 16 декабря.

31 декабря завершается действие договора на транзит газа из России. Рыночный механизм регулярных аукционов на мощности ГТС Украины мог бы обеспечить поставки сырья через территорию страны. Однако о проведении торгов не объявлялось. Также Украина не стала организовывать аукционы на первый квартал и весь 2025 год.

В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не намерена продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу. Подобное решение означает, что Киев закрывает маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится в Курской области. Этот маршрут является единственным для транзита российского газа через Украину в Европу.

12 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января. Он отметил, что только в этом году было проведено несколько стресс-тестов для украинской газовой системы, чтобы выявить, как она будет функционировать при нулевом транзите.

Ранее две европейских страны нашли способ поставлять газ через Украину.