Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина не провела последний в 2024 году аукцион на транзит газа

RBM: Украина не провела аукционы долгосрочного бронирования ГТС

close
Shutterstock

Украина не провела аукционы долгосрочного бронирования газотранспортной системы (ГТС) на границе с Россией. Об этом свидетельствуют данные торговой платформы RBM.

Согласно графику Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), о проведении последнего в 2024 году аукциона должны были объявить 9 декабря. Сами торги планировалось организовать 16 декабря.

31 декабря завершается действие договора на транзит газа из России. Рыночный механизм регулярных аукционов на мощности ГТС Украины мог бы обеспечить поставки сырья через территорию страны. Однако о проведении торгов не объявлялось. Также Украина не стала организовывать аукционы на первый квартал и весь 2025 год.

В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не намерена продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу. Подобное решение означает, что Киев закрывает маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится в Курской области. Этот маршрут является единственным для транзита российского газа через Украину в Европу.

12 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января. Он отметил, что только в этом году было проведено несколько стресс-тестов для украинской газовой системы, чтобы выявить, как она будет функционировать при нулевом транзите.

Ранее две европейских страны нашли способ поставлять газ через Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами