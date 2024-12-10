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В СВР указали на полную утрату договороспособности властей Украины

Нарышкин: режим Зеленского утратил легитимность и договороспособность

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Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что власти Украины, возглавляемые Владимиром Зеленским, полностью утратили легитимность и, как следствие, договороспособность. Об этом он сказал в интервью российскому журналу «Разведчик».

По словам главы СВР, стратегическая инициатива на всех участках фронта СВО принадлежит России, «а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность».

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

До этого издание Asia Times писало, что Владимир Зеленский после встречи с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в Париже «увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя» по поводу возможного соглашения с Россией.

Ранее депутат Рады предсказал «массовый исход» сторонников Зеленского с Украины.

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