США могут рассмотреть инициативу о прекращении огня на Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложение о прекращении огня на Украине, которое ранее сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом в эфире телеканала CBS заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, боевые действия необходимо прекратить.

«И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — сказал Уолтц.

Он добавил, что до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января 2025 года, его команда «координирует» свои действия с администрацией уходящего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

12 декабря глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш сообщил, что президент России Владимир Путин рассмотрел предложение Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. По его словам, глава российского государства во время телефонного разговора с венгерским премьером не отклонил такой вариант, но и не принял. Лидер РФ лишь «рассмотрел предложение», отметил Гуйяш.

Ранее Трамп пообещал «очень усердно работать» над окончанием конфликта на Украине.