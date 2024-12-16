Сийярто заявил, что ЕС хочет направить на поставки оружия Украине €6 млрд

Глава МИД Евросоюза планируют рассмотреть вопрос о выделении на поставки вооружений Украине €6 млрд из Европейского фонда мира. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В Брюсселе 16 декабря состоится последнее в этом году заседание совета министров иностранных дел ЕС.

Судя по включенным в повестку дня предложениям, большинство все еще не видит новой реальности, считает Сийярто.

«Атмосферу войны не может развеять даже приближение Рождества. Несмотря на возможность рождественского перемирия и массового обмена пленными, сегодня они хотят высвободить более 6 миллиардов евро на расходы по поставкам оружия, подталкивают украинцев отправлять 18-летних парней на фронт, в то время как они хотят внести грузинских чиновников в санкционный список потому что народ Грузии осмелился выбрать для себя суверенное правительство», — написал венгерский министр.

По его словам, на этом заседании «будет большая борьба», но венгерская сторона не отступит от позиции сторонников мира. «Нам нужно не новое оружие, а прекращение огня на Украине», — заключил он.

12 декабря глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяшзаявил, что президент России Владимир Путин рассмотрел предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. По его словам, российский лидер не отклонил, но и не поддержал инициативу.

До этого Орбан сообщал, что Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие, но президент Украины Владимир Зеленский отказался.

Ранее США выделили Украине новый пакет помощи на $500 млн.