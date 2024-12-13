США выделили Украине новый пакет помощи на $500 млн

США сообщили о выделении дополнительной военной помощи для Украины в размере 500 миллионов долларов из запасов Пентагона. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, как указано на сайте Госдепартамента США.

Блинкен подчеркнул, что «в рамках расширения военной помощи, о которой президент США Джо Байден объявил 26 сентября, Вашингтон направляет новый значительный пакет важных вооружений и оборудования украинским союзникам».

В этот пакет входят боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства для защиты от атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, а также противоминные транспортные средства и оборудование для защиты от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз.

О том, что США готовят новый пакет помощи для Украины, сообщалось накануне.

Ранее главы МИД ЕС пообещали одобрить увеличение военной помощи Украине.