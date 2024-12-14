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Захарова сравнила Каллас с истеричной героиней из «Красоты по-американски»

Захарова сравнила Каллас с истеричной героиней фильма «Красота по-американски»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новую главу европейской дипломатии Каю Каллас, известную своей излишней непримиримой риторикой по отношению к России, можно сравнить с истеричной героиней фильма «Красота по-американски». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на то, что риторика нового главы евродипломатии считается по отношению к России считается излишней даже на Западе. Каллас считает, что если Западу решить проблему с Россией, то ряд проблем (Украина, Африка, Иран, Грузия) также будут урегулированы.

Как указала официальный представитель МИД РФ, заявления Каллас про Россию напоминают фрагмент фильма «Красота по-американски». Там риэлтор Кэролайн Бёрнем истерично убеждает себя, что обязательно продаст дом. В это время ее муж пытается изменить ей с молодой подругой дочери.

Вспоминая кадры из фильма, Захарова пишет, что у главной героини картины в итоге ничего не выходит, она бьёт себя по лицу, супруга убивает сосед-нацист, а дочка сбегает от всего этого ужаса.

«Они могут сколько угодно повторять мантру про «стратегическое поражение России», но завершится всё страшной драмой в их собственном кругу. Не лучше ли сейчас начать бить себя по лицу для выхода из этого русофобского угара, Кая?», - обратилась она к главе евродипломатии.

До этого Каллас заявляла, что Россия не сможет получить свои активы до тех пор, пока они не будут использованы для восстановления Украины.

Ранее МИД России заявил о возможностях для изъятия западных активов.

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