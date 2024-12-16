В посольстве РФ в Сирии сделали заявление о работе диппредставительства

Посол России в Сирии Александр Ефимов остается в Дамаске, дипломат продолжает выполнение своих обязанностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в республике.

«Посол на месте», — сообщили источники.

В начале декабря вооруженные группы сирийской оппозиции взяли под контроль город Дамаск, после чего президент страны Башар Асад снял с себя полномочия и покинул республику. С того момента израильские войска нанесли по военным и иным объектам в Сирии более 500 ударов, объясняя это необходимостью лишить местную оппозицию вооружений.

Глава сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и лидер оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил израильских военных в неправомерном нападении на республику. По словам аль-Джулани, власти еврейского государства используют ложные предлоги для нарушения границы Сирии.

Ранее в Сирии рассказали об отводе российских военных из Дамаска.