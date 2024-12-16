Евросоюз утвердит новые санкции против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза 16 декабря утвердят новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Главы МИД сегодня утвердят 15-й пакет санкций», — сказала Каллас.

В этот пакет войдут санкции в отношении российского танкерного флота, перевозящего нефть, компаний из Китая и КНДР, а также северокорейских чиновников.

Накануне Polskie Radio со ссылкой на документы сообщило, что главы МИД ЕС в понедельник согласуют первые санкции в отношении России за так называемую гибридную деятельность. В список включены 16 представителей спецслужб и силовых структур.

Ограничения также планируют ввести против трех организаций, которые подозреваются в диверсионной деятельности в европейских странах и распространении дезинформации.

В октябре Совет ЕС утвердил новый режим санкций против РФ за дестабилизирующие действия за рубежом.

Ранее в ЕС заявили о намерении присутствовать на российско-украинских переговорах.