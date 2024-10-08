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Евросоюз утвердил новый режим санкций против России

Совет ЕС утвердил новый режим санкций против России за действия за рубежом

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций против Российской Федерации за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом». Об этом сообщается на сайте совета.

В заявлении говорится, что эти новые рамки позволят Евросоюзу преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые якобы подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и других государств.

Пока речь идет только о рамках санкций, которые устанавливают критерии для внесения россиян и российских компаний в «черные списки». Позже государства-члены и Европейская комиссия смогут предлагать свои списки лиц для санкционных ограничений.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал одним из главных своих достижений 14 пакетов санкций против России.

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