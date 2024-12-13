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В ЕС оценили последствия санкций для оборонной промышленности России

Еврокомиссар Кубилюс: санкции не помешали оборонному производству в России

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Евгений Кузьмин/РИА «Новости»

Санкции Евросоюза не оказали нужного влияния на оборонную промышленность России. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью для редакционного объединения RND.

«Несмотря на наши санкции, россияне нарастили производство в оборонной промышленности до невообразимых масштабов. Сегодня Россия за три месяца производит больше оружия, чем может произвести вся европейская оборонная промышленность», — сказал еврокомиссар.

Кубилюс добавил, что Европе нужно разработать план для оборонного производства, который будет основан на целевых показателях НАТО. По его словам, ключевую роль в реализации подобной идеи должна сыграть промышленность Германии.

Накануне замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что РФ приспособилась к санкциям и будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. Замминистра указал, что в случае, если Евросоюз захочет отказаться от взаимодействия с Москвой, то это выбор ЕС.

Ранее в МИД РФ назвали санкции Запада игрой на публику.

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