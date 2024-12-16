В США признали, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Украина проигрывает в продолжающемся конфликте с Россией, а избранный президент США Дональд Трамп скоро «усадит» стороны за стол переговоров. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

«Украина проигрывает войну России», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп с высокой долей вероятности положит конец конфликту на Украине, «затащив обе стороны за стол переговоров и предотвратит новые войны, дав понять, что Вашингтон их не потерпит».

15 декабря сообщалось, что команда Трампа готова рассмотреть предложение о прекращении огня на Украине, которое ранее сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

12 декабря глава канцелярии руководителя венгерского правительства Гергей Гуйяш отметил, что президент России Владимир Путин рассмотрел предложение Орбана о паузе в боевых действиях и обмене военнопленными с украинской стороной в дни Рождества Христова. По его словам, глава российского государства во время телефонного разговора с венгерским премьером не отклонил такой вариант, но и не принял. Лидер РФ лишь «рассмотрел предложение», отметил Гуйяш.

Ранее президент Словакии назвал условие урегулирования конфликта на Украине.