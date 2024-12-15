Президент Словакии назвал условие урегулирования конфликта на Украине

Украине придется отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта. Об этом в эфире телеканала STVR заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

По словам главы государства, чтобы говорить о мире на Украине, надо быть реалистом.

«Уже сегодня, наверное, никто в Европе из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины», — добавил он.

Пеллегрини подчеркнул, что его мнение основано на актуальных данных о ситуации в зоне боевых действий. Как сказал словацкий лидер, он получает соответствующую информацию каждый день.

Кроме того, в ходе беседы президент призвал Киев и Москву как можно быстрее начать переговоры.

13 декабря газета The New York Times сообщила, что большинство граждан Украины поддерживают идею об отказе от части территорий для урегулирования конфликта с РФ. Речь идет о тех землях, которые уже находятся под контролем Москвы.

За день до этого бывший посол США и РФ Майкл Макфол обратился к избранному американскому лидеру Дональду Трампу с призывом убедить украинское руководство отказаться от возвращения утраченных территорий.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность отказа Украины от части земель.