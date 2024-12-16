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Лидер правящей партии Южной Кореи подал в отставку

«Рёнхап»: Хан Дон Хун покидает пост лидера правящей партии Южной Кореи

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Depositphotos

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун в понедельник подал в отставку. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

«Я ухожу с поста представителя партии <...> Я изо всех сил старался найти лучший способ для этой страны, кроме импичмента, но в конце концов не смог. Это все моя вина. Мне очень жаль», — отметил Хан в ходе пресс-конференции.

По его словам, он больше не может возглавлять Партию народной власти, поскольку «Верховный комитет распался из-за отставки члена Верховного совета».

Хан поклонился и извинился перед всеми, кто «пострадал от военного положения».

Отставка Хана произошла через 146 дней после того, как он был избран лидером партии на съезде 23 июля, добавило агентство.

14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. За отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Незадолго до этого лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун в очередной раз выразил поддержку объявлению импичмента президенту.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено.

Ранее стало известно, кто станет исполняющим обязанности президента Южной Кореи.

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