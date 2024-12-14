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Стало известно, кто станет исполняющим обязанности президента Южной Кореи

Премьер Южной Кореи Хон Док Су станет и.о. президента страны

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Depositphotos

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су проведет заседание кабинета министров 14 декабря в качестве исполняющего обязанности президента страны после импичмента главе государства Юн Сок Ёлю в субботу. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Я приложу все усилия и силы для стабильного управления государством», - отметил он.

14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту.

Юн Сок Ёль выразил готовность пройти процедуру импичмента и участвовать в расследовании инцидента с введением военного положения, а также заявил, что готов «бороться». Он подчеркнул, что введенное им военное положение не было мятежом, так как он действовал в рамках своих полномочий, пытаясь «защитить страну».

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

7 декабря в парламенте страны проходило голосование по поводу импичмента президента: оно не состоялось, так как в нем участвовали 195 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.

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