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Турция призвала признать существование на Кипре двух государств

В администрации президента Турции призвали признать два государства на Кипре

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Christian Handl/Global Look Press

Власти Турции выступили за признание существования на Кипре двух народов. Об этом заявил руководитель Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает агентство Anadolu.

По его словам, Анкара не собирается тратить еще 60 лет на проблему спорных кипрских территорий, пришло время осознать реальность.

«На Кипре есть два отдельных народа и два отдельных государства», — сказал он.

Говоря о кипрской проблеме, официальный представитель администрации Эрдогана напомнил о неудаче многолетних переговоров под эгидой ООН о «двухзональной федерации».

11 декабря стало известно, что Кипр усложнил получение виз для россиян до уровня шенгенских — теперь собрать документы станет труднее, а сроки рассмотрения будут увеличены. Одно из основных нововведений, которое усложняет получение кипрской визы — увеличение сроков рассмотрения прошения на визу до 15 дней.

Ранее стало известно, что Кипр намерен вступить в НАТО.

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