Немецкий парламент проголосует о доверии правительству Шольца

Федеральное собрание Германии (бундестаг) проголосует по вопросу о доверии правительству канцлера Олафа Шольца 16 декабря. Об этом пишет «Интерфакс».

Голосование пройдет после выступления Шольца и дебатов. Предполагается, что канцлер, который попросил проголосовать о доверии его правительству, проиграет по итогам этой процедуры.

По данным западных средств массовой информации, Шольц желает проиграть, поскольку это позволит провести в Германии досрочные выборы.

В том случае, если действующему правительству и персонально Шольцу будет выражено доверие, то начнется процесс формирования коалиционного правительства. Однако этот вариант рассматривается как маловероятный.

13 декабря американская газета Politico писала, что представители партии «Альтернатива для Германии», являющиеся противниками канцлера Германии Олафа Шольца в немецком парламенте, приняли решение поддержать главу правительства, чтобы не допустить обострения в отношениях с Россией.

В ноябре кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц раскритиковал политику Шольца на фоне распада правительственной коалиции и обвинил действующего канцлера в расколе страны.

На фоне продолжающегося кризиса в коалиции «Светофор» Олаф Шольц объявил о проведении вотума доверия в бундестаге в январе 2025-го и назначении новых выборов. Они должны пройти 23 февраля 2025 года.

Ранее Шольц отказался становиться вице-канцлером в случае поражения на выборах.