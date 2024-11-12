Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Досрочные выборы в бундестаг ФРГ могут пройти 23 февраля

Bloomberg: досрочные выборы в парламент Германии пройдут 23 февраля

close
Global Look Press

Депутаты от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) договорились с оппозицией о проведении 23 февраля досрочных выборов в бундестаг (немецкий парламент). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах.

«Федеральные выборы, которые изначально были запланированы на 28 сентября, теперь, как ожидается, пройдут 23 февраля, сообщили чиновники, попросившие не называть их имен», — говорится в материале.

Агентство пишет, что, вероятнее всего, уже в первой половине декабря канцлер Олаф Шольц вынесет на рассмотрение нижней палаты парламента вотум доверия правительству. Если кабмин его не получит, то Шольц может попросить президента распустить парламент, и тогда в течение 60 дней должны быть назначены досрочные выборы.

7 ноября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер.

Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными».

Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

Ранее в ФРГ допустили выдвижение в канцлеры Писториуса вместо Шольца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами