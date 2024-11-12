Досрочные выборы в бундестаг ФРГ могут пройти 23 февраля

Депутаты от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) договорились с оппозицией о проведении 23 февраля досрочных выборов в бундестаг (немецкий парламент). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах.

«Федеральные выборы, которые изначально были запланированы на 28 сентября, теперь, как ожидается, пройдут 23 февраля, сообщили чиновники, попросившие не называть их имен», — говорится в материале.

Агентство пишет, что, вероятнее всего, уже в первой половине декабря канцлер Олаф Шольц вынесет на рассмотрение нижней палаты парламента вотум доверия правительству. Если кабмин его не получит, то Шольц может попросить президента распустить парламент, и тогда в течение 60 дней должны быть назначены досрочные выборы.

7 ноября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер.

Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными».

Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

Ранее в ФРГ допустили выдвижение в канцлеры Писториуса вместо Шольца.