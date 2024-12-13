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Политические противники Шольца решили поддержать его ради России

Politico: партия АдГ в Германии поддержит Шольца в парламенте ради России

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Johanna Geron/Reuters

Представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), являющиеся противниками канцлера Германии Олафа Шольца в немецком парламенте, приняли решение поддержать главу правительства, чтобы не допустить обострения в отношениях с Россией. Об этом пишет американская газета Politico.

Как отмечается в сообщении газеты, в понедельник, 16 декабря, Шольц имеет все шансы «проиграть в парламенте» при обсуждении вопроса о доверии правительству.

Politico пишет, что депутаты от АдГ сообщили о намерении поддержать Шольца, опасаясь, что кандидат в канцлеры Фридрих Мерц от Христианско-демократического союза (ХДС) может значительно обострить отношения с Россией.

Дебаты насчет вотума доверия нынешнему правительству Германии назначены на понедельник, 16 декабря. В том случае, если действующему правительству и персонально Шольцу будет выражено доверие, то начнется процесс формирования коалиционного правительства. Однако этот вариант рассматривается как маловероятный.

Ранее Шольц подписал запрос в бундестаг о доверии ему как канцлеру Германии.

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