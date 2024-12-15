Франция направит в Сирию своих дипломатов после многолетнего перерыва

Франция отправит в Дамаск четырех дипломатов после длительного перерыва в дипотношениях. Об этом сообщил и.о. министра иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции France Inter.

По его словам, эта миссия отправится в Сирию во вторник, 17 декабря, что станет первым подобным визитом за последние 12 лет.

«Целью четырех дипломатов, отправленных в Сирию, будет возвращение нашего влияния там, установление первоначальных контактов с новыми властями и оценка насущных потребностей населения в гуманитарном плане», — отметил Барро.

Он добавил, что необходимо проверить, действительно ли заявления «этой довольно обнадеживающей новой власти» о восстановлении спокойствия и отсутствии злоупотреблений соответствуют действительности.

14 декабря посольство Турции в Дамаске начало свою деятельность после почти 13-летнего перерыва. До этого Турция назначила временного поверенного в делах в Сирии, им стал Бурхан Кероглу, посол в Мавритании.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск.