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Социал-демократы ФРГ пропишут в своей программе отказ от поставок Киеву Taurus

В предвыборной программе СДПГ будет заложен отказ от поставок Taurus на Украину

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Angelika Warmuth/Reuters

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), во главе с канцлером Олафом Шольцем, планирует включить в свою предвыборную программу на федеральных выборах пункт о прекращении поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus в Украину. Об этом сообщает ТАСС.

В документе социал-демократы подтверждают свою поддержку Украине, но выступают против отправки крылатых ракет. Представители СДПГ убеждены, что Германия и НАТО не должны становиться участниками конфликта.

«Мы поддерживаем решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus из запасов Бундесвера», — говорится в документе.

Кроме того, социал-демократы акцентируют внимание на важности подготовки украинских вооруженных сил и поставок оружия и техники, однако с учетом «благоразумия и дальновидности». В партии подчеркивают, что Украина должна иметь возможность вести диалог с Россией на равных условиях. Также СДПГ заявила, что не согласится на мир, навязанный Россией в ущерб интересам Украины.

На днях вторая крупнейшая оппозиционная партия Италии «Движение пяти звезд» будет продолжать борьбу против поставок оружия на Украину.

Ранее посол РФ рассказал о нелегальных поставках боснийского оружия на Украину.

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