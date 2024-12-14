Оппозиция Сирии заявила, что власти ждут от РФ пересмотра отношений с сирийцами

Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти Сирии предоставили России возможность переосмыслить свои отношения с сирийским народом. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Мы дали россиянам возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом», — утверждает аш-Шараа.

Кроме того, он подчеркнул, что обновленное руководство страны не намерено вступать в конфликт с Израилем.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что после смены власти Сирия вряд ли будет конфликтовать с Россией из-за обилия других проблем.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в МИД России назвали ситуацию в Сирии драматической.