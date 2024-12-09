В России оценили сроки окончания гражданской войны в Сирии

Гражданская война в Сирии закончится не скоро. Такую оценку ситуации в республике дал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Гражданская война сегодня не закончится, слишком много противостояния интересов и слишком много противодействия сил», — подчеркнул он.

Как отметил сенатор, самое тяжелое для Сирии «опять впереди».

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах Алеппо. Взяв город, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало агентство Reuters, командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее Симоньян прокомментировала ситуацию в Сирии.