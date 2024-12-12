ВСУ атаковали казарму спецполка МВД в Грозном. Четыре бойца караула получили ранения Кадыров: БПЛА ВСУ сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном

В Грозном сбит беспилотник, атаковавший казармы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова, сообщил Рамзан Кадыров. В результате атаки четверо бойцов получили легкие ранения, а здание отделалось поврежденной кровлей и выбитыми стеклами. Подобные удары по Чечне фиксируются с конца октября.

Над казармами специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД сбили беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник», — написал он.

По словам главы республики, в результате атаки четверо бойцов караула получили легкие ранения, но серьезно никто не пострадал. Кадыров также рассказал, что само здание серьезных повреждений не получило: беспилотник, который взорвали в воздухе, повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие обломки вызвали небольшой пожар, который оперативно потушили.

Кадыров отметил, что атаки подобного рода лишь укрепляют «веру в победу» и «желание поскорее расправиться с врагом». По его словам, резерв из 84 тыс. добровольцев и бойцов из Чечни готов отправиться на передовую по первому приказу.

Звуки взрывов раздались около часа ночи

О том, что в Грозном слышны звуки взрывов, сообщил Telegram-канал Mash. Местные жители рассказали, что они услышали звук беспилотника в небе около часа ночи. После этого раздался хлопок.

Аналогичные данные позднее привела Baza, сообщив, что город был атакован, предположительно, около часа ночи.

«Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Каких-либо серьезных повреждений здание не получило», — сообщил канал.

Грозный атакуют не впервые

Аналогичная атака дронов произошла 4 декабря. Тогда беспилотник ВСУ ударил по центру Грозного, повредив крышу здания полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в результате инцидента пострадали мирные жители.

Baza уточняла, что взрыв прогремел около пяти часов утра. Также отмечалось разрушение автозаправочной станции вблизи места удара.

Беспилотники впервые атаковали Чечню. Под удар попал университет имени Путина Беспилотники впервые смогли долететь до Чечни. Из-за атаки БПЛА начался пожар в местном университете... 29 октября 15:07

Однако первый случай атаки беспилотников на Чечню произошел в конце октября, когда удары дронами были нанесены по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Сообщение об атаке появилось утром 29 октября. Кадыров тогда сообщил, что среди российских граждан жертв удалось избежать.

По его словам, университет спецназа стал целью атаки из-за своего стратегического значения как центра подготовки высококвалифицированных бойцов, которые успешно применяют свои навыки на передовых участках фронта. Глава Чечни подчеркнул, что именно эти специалисты добились успеха в освобождении множества стратегически важных объектов.

«Им принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей», — заявлял Кадыров.

Глава республики уточнил, что удар вызвал возгорание на крыше здания, однако пожар был быстро ликвидирован. Впоследствии он лично посетил Гудермес и осмотрел поврежденный объект.