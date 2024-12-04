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Кадыров прибыл на прямую линию на трофейном БМП Bradley с пленными украинцам

Кадыров приехал на прямую линию на трофейном Bradley с пленными украинцами

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прибыл на «прямую линию» на трофейной американской боевой машине (БМП) Bradley в сопровождении украинских военнопленных. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Смотри».

На кадрах запечатлено прибытие трофейной военной техники, в том числе американского Bradley, из которого появился Рамзан Кадыров. На БМП находились соратники главы Чеченской Республики и его сын Адам.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал изображение президента России Владимира Путина на троне с медалями и в эполетах. Изображение, предположительно, сгенерировано нейросетью. Глава российского государства на нем изображен сидящим на троне на фоне ущелья и языков пламени. На Путине одежда, представляющая смесь европейских и восточных традиций.

«Россия — мощь!» — написал Кадыров под рисунком.

Ранее Кадыров заявил, что отправил в зону СВО два автомобиля Cybertruck.

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