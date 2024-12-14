Оппозиция Сирии заявила, что не будет вступать в конфликт с Израилем

Лидер вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти не собираются вступать в конфликт с Израилем. Его заявление опубликовал телеканал Al Jazeera.

По его словам, новая власть также поддерживает контакты с западными посольствами и ведет переговоры с Великобританией о восстановлении ее представительства в Дамаске.

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон.

В генеральном штабе Вооруженных сил Израиля заявляли, что Сирия является четвертым фронтом для израильской армии.

Ранее Израиль обвинили в использовании ситуации в Сирии в своих интересах.