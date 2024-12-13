Участники съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в московских госпиталях

В условиях специальной военной операции работа «Единой России» перестроена под новые задачи. Об этом рассказал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, организация помощи военнослужащим, а также забота об их семьях является экзаменом на зрелость для всех единороссов и сторонников партии.

«Все для фронта, все для Победы» — это не слоган, а системообразующий принцип нашей деятельности. В стране с нуля создана государственная система поддержки участников СВО. Это 130 подготовленных и принятых федеральных законов, охватывающих все направления и формы поддержки, начиная от приоритетной медицинской помощи и заканчивая адаптацией и поддержкой в дальнейшем трудоустройстве», — сказал он.

По его словам, каждый боец должен чувствовать себя востребованным и получать необходимую поддержку.

Отмечается, участники съезда «Единой России» – ветераны СВО навестили в московских госпиталях с бойцов, проходящих лечение. Так, депутат Челябинской гордумы фракции «Единой России», ветеран СВО Сергей «Танцор» Бормотов, посетил госпиталь №2. Он отметил, что такие встречи дают возможность поддержать ребят.

«Ребята, получившие ранения и восстанавливающиеся в госпиталях, – они все для нас герои. Мы гордимся ими! Я рад передать теплый привет с родной земли. От лица боевых братьев желаю всем бойцам скорейшего выздоровления», — сказал он.

По его словам, «Единая Россия» и госфонд «Защитники Отечества» будут поддерживать каждого и делать все необходимое для дальнейшей реабилитации и адаптации участников СВО к мирной жизни.

В свою очередь, депутат гордумы Усть-Илимска Иркутской области Андрей Морозов отметил условия для реабилитации бойцов.

«Прошлись по всем локациям, посмотрели, как проходит реабилитация парней. Все врачи - большие молодцы, ребята довольны. Хочу выразить огромную благодарность главврачу за трепетное отношение. Знаю это даже не от общения с бойцами, а от своих близких товарищей, которые после ранений попадали сюда на лечение», — сказал он.

Напомним, «Единая Россия» 14 декабря проведет съезд партии в национальном центре «Россия». В нем примут участие более 1000 участников со всей страны.