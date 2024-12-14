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В Турции опровергли намерение Эрдогана присоединить сирийские территории

РИА Новости: Эрдоган не говорил о присоединении сирийских территорий к Турции

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Тайип Эрдоган не говорил о присоединении сирийских городов к республике. Об этом РИА Новости сообщили дипломатические источники в Анкаре.

Отмечается, что турецкий лидер лишь поднимал вопрос о братских отношениях с этими регионами.

До этого сообщалось, что Эрдоган на собрании в Сакарье перед членами своей партии заявил, что пять сирийских городов, включая крупнейшие — Алеппо и Дамаск, будут преобразованы в провинции Турции.

13 декабря Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает, что временное сирийское правительство будет предпринимать «правильные шаги» и не станет угрозой для соседних стран.

11 декабря кабинет министров Сирии, подчинявшийся свергнутому президенту страны Башару Асаду, передал все дела переходному правительству. Бывший премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли подчеркнул, что процесс «прошел гладко».

Ранее Эрдоган назвал необходимым участие Евросоюза в урегулировании в Сирии.

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