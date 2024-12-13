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Эрдоган призвал временное правительство Сирии предпринимать «правильные шаги»

Эрдоган: Турция надеется, что правительство Сирии не станет угрозой для соседей

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Presidential Press Office/Reuters

Анкара рассчитывает, что временное сирийское правительство будет предпринимать «правильные шаги» и не станет угрозой для соседних стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

В пятницу, 13 декабря, глава республики созвонился с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фатахом Аль-Бурханом. Основными темами обсуждения стали развитие двусторонних отношений, а также геополитическая обстановка на Ближнем Востоке и в мире.

«Эрдоган заявил, что сирийский народ достиг стадии определения своего будущего после 13-летнего гуманитарного кризиса. По его словам, Турция будет способствовать этому процессу», — рассказали в канцелярии президента.

Там добавили, что в ходе беседы глава республики выразил надежду на сохранение политического единства и территориальной целостности Сирии. Как сказал турецкий лидер, Анкара рассчитывает, что временное сирийское правительство будет принимать «инклюзивные и правильные» меры в интересах народа и не превратится в угрозу для других государств.

11 декабря кабинет министров Сирии, подчинявшийся свергнутому президенту страны Башару Асаду, передал все дела переходному правительству. Бывший премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли подчеркнул, что данный процесс «прошел гладко».

Ранее в Сирии раскрыли сроки работы временного правительства.

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