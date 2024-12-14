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Премьер Грузии заявил о неизбежности ухода президента Зурабишвили

Премьер Грузии Кобахидзе: Зарубишвили все равно придется покинуть свой пост

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Julien de Rosa/AP

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост. Об этом по итогам выборов президента страны парламентом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Зурабишвили придется покинуть свой пост», — подчеркнул он.

13 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».

14 декабря кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил необходимые 200 голосов для избрания президентом Грузии, свидетельствуют результаты подсчета голосования.

Всего было подано 225 бюллетеней, из которых один оказался недействительным.

В субботу президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз они прошли по новой системе: впервые в истории главу государства выбирало не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Ранее президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд.

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