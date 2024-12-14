В Грузии начались президентские выборы

Президентские выборы начались в парламенте Грузии. Трансляцию голосования в парламенте ведет Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Как сообщает агентство «Sputnik.Грузия», в этот раз президентские выборы в стране пройдут по новой системе. Впервые в истории главу государства выберет не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

При этом оппозиция отказалась от участия в электоральном процессе, поскольку не признает итоги парламентских выборов в Грузии, прошедших в октябре.

В этой связи единственным зарегистрированным кандидатом стал Михаил Кавелашили, выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта».

Сообщалось, что силы грузинской полиции стянуты к парламенту Грузии, где в субботу проходят выборы главы государства.

13 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».

Ранее президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд.