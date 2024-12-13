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Зурабишвили не собирается покидать Президентский дворец

Зурабишвили заявила, что не покинет Президентский дворец после окончания срока

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Irakli Gedenidze/Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий, который истекает 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь», — сказала президент в ходе своего обращения.

Накануне сообщалось, что Зурабишвили планирует сорвать выборы нового президента, организовать блокаду парламента и национальную забастовку.

Как заявил депутат правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Заркуа, Зурабишвили «совершенно потеряла адекватность» и решила снова нарушить конституцию.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд.

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